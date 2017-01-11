Минск, 12 января. Белорусская делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Евгением Шестаковым приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которая прошла 10 января.

Как сообщила пресс-служба МИД, в рамках официальных мероприятий состоялась краткая беседа замминистра Шестакова с главой никарагуанского государства, в ходе которой обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

В ходе визита белорусской делегации в Никарагуа 9—11 января Шестаков встретился с советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортегой, министром развития, промышленности и торговли Орландо Солорсано, заместителем министра иностранных дел по делам Восточной Европы и Азии Луисом Молиной Куадрой и национальным директором по преодолению чрезвычайных ситуаций Гильермо Гонсалесом.

В ходе встреч стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, а также взаимодействие в вопросах преодоления чрезвычайных ситуаций природного характера. Особое внимание было уделено организации взаимного обмена визитами официальных делегаций и представителей деловых кругов в 2017 году, дальнейшему расширению договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Во время посещения предприятия Autos Alemanes, которое занимается продвижением белорусских тракторов, шин и иной сложнотехнической продукции, были обсуждены перспективы закрепления продукции ведущих белорусских производителей на рынках Никарагуа и соседних стран Центрально-Американского региона.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская делегация приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги Минск, 12 января. Белорусская делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Евгением Шестаковым приняла участие в торжественной церемонии...

Ирина Турчина, БелаПАН.