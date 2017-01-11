Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Алейник принял участие в новогодней аудиенции папы римского Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, в ходе которой состоялась его краткая беседа с понтификом.



Белорусский дипломат также встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Ватикана архиепископом Полом Галлахером.



Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Александра Лукашенко в Ватикан в мае 2016 года.



Посол Беларуси также встретился с директором Музеев Ватикана Барбарой Джаттой и префектом Ватиканской Апостольской библиотеки Чезаре Пасини. В ходе встреч "рассмотрены шаги по дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры", сообщает пресс-служба.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол Беларуси провел ряд встреч в Ватикане, в том числе с папой Франциском Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане. ...

БелаПАН.