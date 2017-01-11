﻿ Посол Беларуси провел ряд встреч в Ватикане, в том числе с папой Франциском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Посол Беларуси провел ряд встреч в Ватикане, в том числе с папой Франциском

12.01.2017 11:14 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Алейник принял участие в новогодней аудиенции папы римского Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, в ходе которой состоялась его краткая беседа с понтификом.

Белорусский дипломат также встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Ватикана архиепископом Полом Галлахером.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Александра Лукашенко в Ватикан в мае 2016 года.

Посол Беларуси также встретился с директором Музеев Ватикана Барбарой Джаттой и префектом Ватиканской Апостольской библиотеки Чезаре Пасини. В ходе встреч "рассмотрены шаги по дальнейшему развитию взаимодействия в области культуры", сообщает пресс-служба.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Белорусская делегация приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика