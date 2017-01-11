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Посол Беларуси провел ряд встреч в Ватикане, в том числе с папой Франциском
12.01.2017 11:14 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Алейник принял участие в новогодней аудиенции папы римского Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, в ходе которой состоялась его краткая беседа с понтификом.
БелаПАН.
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Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане. ...
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