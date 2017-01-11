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Шведов: Россия будет адаптировать СНГ к современным реалиям
12.01.2017 11:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12янв — Sputnik. Россия, которая будет в 2017 году председательствовать в СНГ, намерена содействовать адаптации Содружества к современным реалиям, заявил в четверг в Минске постпред РФ в уставных органах СНГ Андрей Шведов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нам необходимо реализовать те договоренности по вопросам адаптации СНГ современным реалиям, которые были достигнуты главами государств в октябре текущего года в Бишкеке", — сказал Шведов.
Говоря о задачах, которые нужно будет реализовать в 2017 году, он подчеркнул, что необходимо укреплять взаимодействие в рамках СНГ, поднимать авторитет Организации, развивать сотрудничество по всем направлениям.
Шведов отметил, что в 2017 году будет большое внимание уделяться вопросам пересмотра нормативно-правовой базы Содружества. В частности, отметил Шведов, нужно поднять вопрос о деятельности Совета в области образования СНГ.
Постпред России также отметил роль Беларуси в вопросах развития СНГ. "Беларусь является одной из опорных стран в Содружестве", — сказал он.
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Задачами на 2017 год в СНГ поставлены укрепление взаимодействия в рамках Содружества, подъем авторитета организации и развитие сотрудничества по всем направлениям.
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