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Шведов: Россия будет адаптировать СНГ к современным реалиям

12.01.2017 11:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12янв — Sputnik. Россия, которая будет в 2017 году председательствовать в СНГ, намерена содействовать адаптации Содружества к современным реалиям, заявил в четверг в Минске постпред РФ в уставных органах СНГ Андрей Шведов.

Шведов: Россия будет адаптировать СНГ к современным реалиям
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Нам необходимо реализовать те договоренности по вопросам адаптации СНГ современным реалиям, которые были достигнуты главами государств в октябре текущего года в Бишкеке", — сказал Шведов.

Говоря о задачах, которые нужно будет реализовать в 2017 году, он подчеркнул, что необходимо укреплять взаимодействие в рамках СНГ, поднимать авторитет Организации, развивать сотрудничество по всем направлениям.

Шведов отметил, что в 2017 году будет большое внимание уделяться вопросам пересмотра нормативно-правовой базы Содружества. В частности, отметил Шведов, нужно поднять вопрос о деятельности Совета в области образования СНГ.

Постпред России также отметил роль Беларуси в вопросах развития СНГ. "Беларусь является одной из опорных стран в Содружестве", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Задачами на 2017 год в СНГ поставлены укрепление взаимодействия в рамках Содружества, подъем авторитета организации и развитие сотрудничества по всем направлениям.

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