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Лебедев благодарит Беларусь за поддержку СНГ

12.01.2017 12:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев благодарен белорусскому руководству за поддержку Содружества.

Лебедев благодарит Беларусь за поддержку СНГ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Для нас важно, что Беларусь оказывает поддержку. Мы признательны и МИД Беларуси, и руководству страны", — заявил Лебедев в четверг в Минске, где проходит первое в этом году заседание постпредов СНГ.

Традиционно на таких заседаниях присутствует глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

По словам Лебедева Беларусь была и остается активным участником СНГ. "Мы чувствуем эту поддержку, уверен, что она  будет способствовать  развитию  и укреплению СНГ", — сказал он.

Касаясь вопросов, которые вынесены на заседание постпредов, Лебедев отметил, что "повестка дня будет насыщенной, содержательной".

Он также высказал надежду, что в год председательства России в уставных органах СНГ, организация будет работать эффективно, ее работа будет направлена "на решение проблем, которых еще достаточно".

Лебедев также поблагодарил главу МИД Беларуси Владимира Макея, который прибыл в штаб-квартиру СНГ для участие в заседании постпредов.

 
Теги: Минск
 
 
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Лебедев надеется на эффективную работу Содружества во время председательства в нем России.

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