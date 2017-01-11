МИНСК, 12 янв — Sputnik. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев благодарен белорусскому руководству за поддержку Содружества.



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"Для нас важно, что Беларусь оказывает поддержку. Мы признательны и МИД Беларуси, и руководству страны", — заявил Лебедев в четверг в Минске, где проходит первое в этом году заседание постпредов СНГ.

Традиционно на таких заседаниях присутствует глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

По словам Лебедева Беларусь была и остается активным участником СНГ. "Мы чувствуем эту поддержку, уверен, что она будет способствовать развитию и укреплению СНГ", — сказал он.

Касаясь вопросов, которые вынесены на заседание постпредов, Лебедев отметил, что "повестка дня будет насыщенной, содержательной".

Он также высказал надежду, что в год председательства России в уставных органах СНГ, организация будет работать эффективно, ее работа будет направлена "на решение проблем, которых еще достаточно".

Лебедев также поблагодарил главу МИД Беларуси Владимира Макея, который прибыл в штаб-квартиру СНГ для участие в заседании постпредов.