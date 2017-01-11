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Лебедев рассказал о факторах напряженности в мире в 2017 году
12.01.2017 12:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Нынешний 2017-й год будет сложным с точки зрения напряженности на международной арене, заявил глава исполнительного комитета Сергей Лебедев в ходе заседания постпредов СНГ в четверг в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нынешний год будет, наверняка, сложным. Придется иметь дело с факторами конкуренции, факторами напряженности на международной арене, хотя мы не теряем надежду на то, что мир вернется к нормальному развитию", — сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что в этих условиях роль председательства РФ возрастает. "Мы ожидаем от России усиления взаимодействия и сотрудничества стран Содружества для совместного противостояния отрицательным внешним факторам", — добавил глава Исполкома.
В свою очередь глава российского представительства при СНГ Андрей Шведов отметил, что на правах председательствующего в Содружестве Россия сосредоточится в 2017 году на укреплении взаимодействия стран — участниц СНГ.
Вместе с тем министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что
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