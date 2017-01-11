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Лебедев рассказал о факторах напряженности в мире в 2017 году

12.01.2017 12:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Нынешний 2017-й год будет сложным с точки зрения напряженности на международной арене, заявил глава исполнительного комитета Сергей Лебедев в ходе заседания постпредов СНГ в четверг в Минске.

Лебедев рассказал о факторах напряженности в мире в 2017 году
© Sputnik / Виктор Толочко
Лебедев благодарит Беларусь за поддержку СНГ

"Нынешний год будет, наверняка, сложным. Придется иметь дело с факторами конкуренции, факторами напряженности на международной арене, хотя мы не теряем надежду на то, что мир вернется к нормальному развитию", — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в этих условиях роль председательства РФ возрастает. "Мы ожидаем от России усиления взаимодействия и сотрудничества стран Содружества для совместного противостояния отрицательным внешним факторам", — добавил глава Исполкома.

В свою очередь глава российского представительства при СНГ Андрей Шведов отметил, что на правах председательствующего в Содружестве Россия сосредоточится в 2017 году на укреплении взаимодействия стран — участниц СНГ.

Вместе с тем министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь выступает за серьезный пересмотр правовой базы СНГ. По его словам, за четверть века существования Содружества "подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений". Макей уверен: "Пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы Содружества Независимых Государств".

 
Теги: Минск
 
 
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