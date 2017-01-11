МИНСК, 12 янв — Sputnik. Нынешний 2017-й год будет сложным с точки зрения напряженности на международной арене, заявил глава исполнительного комитета Сергей Лебедев в ходе заседания постпредов СНГ в четверг в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Лебедев благодарит Беларусь за поддержку СНГ

"Нынешний год будет, наверняка, сложным. Придется иметь дело с факторами конкуренции, факторами напряженности на международной арене, хотя мы не теряем надежду на то, что мир вернется к нормальному развитию", — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в этих условиях роль председательства РФ возрастает. "Мы ожидаем от России усиления взаимодействия и сотрудничества стран Содружества для совместного противостояния отрицательным внешним факторам", — добавил глава Исполкома.

В свою очередь глава российского представительства при СНГ Андрей Шведов отметил, что на правах председательствующего в Содружестве Россия сосредоточится в 2017 году на укреплении взаимодействия стран — участниц СНГ.

Вместе с тем министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь выступает за серьезный пересмотр правовой базы СНГ . По его словам, за четверть века существования Содружества "подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений". Макей уверен: "Пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы Содружества Независимых Государств".