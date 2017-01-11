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Лукашенко напомнил СК об обещании найти убийцу бизнесмена из Березино
12.01.2017 12:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича на необходимость раскрыть убийство бизнесмена в Березино.
В четверг глава государства принял главу СК с докладом, в ходе которого поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание президент обратил на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.
Со своей стороны Носкевич проинформировал президента о том, что подозреваемый по этому уголовному делу пока не установлен.
"Расследование по делу продолжается, проверяется целый ряд версий. К сожалению, пока могу констатировать, что виновное лицо не установлено. Но подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел проводится колоссальная работа по установлению виновного лица, его изобличению в совершении данного преступления", — сказал Носкевич, слова которого приводит
Как ранее сообщал Sputnik, утром 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля
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В докладе президенту Иван Носкевич рассказал, что следственные органы прилагают все усилия, чтобы установить виновное лицо и изобличить его в совершении...
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