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Лукашенко напомнил СК об обещании найти убийцу бизнесмена из Березино

12.01.2017 12:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича на необходимость раскрыть убийство бизнесмена в Березино.

В четверг глава государства принял главу СК с докладом, в ходе которого поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание президент обратил на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино.

Лукашенко напомнил СК об обещании найти убийцу бизнесмена из Березино
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Со своей стороны Носкевич проинформировал президента о том, что подозреваемый по этому уголовному делу пока не установлен.

"Расследование по делу продолжается, проверяется целый ряд версий. К сожалению, пока могу констатировать, что виновное лицо не установлено. Но подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел проводится колоссальная работа по установлению виновного лица, его изобличению в совершении данного преступления", — сказал Носкевич, слова которого приводит БелТА.

Как ранее сообщал Sputnik, утром 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался местный предприниматель Сергей Метельский. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).

 
Теги: Минск
 
 
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В докладе президенту Иван Носкевич рассказал, что следственные органы прилагают все усилия, чтобы установить виновное лицо и изобличить его в совершении...

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