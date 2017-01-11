МИНСК, 12 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича на необходимость раскрыть убийство бизнесмена в Березино.

В четверг глава государства принял главу СК с докладом, в ходе которого поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание президент обратил на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава СК: уровень преступности в Беларуси падает

"Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Со своей стороны Носкевич проинформировал президента о том, что подозреваемый по этому уголовному делу пока не установлен.

"Расследование по делу продолжается, проверяется целый ряд версий. К сожалению, пока могу констатировать, что виновное лицо не установлено. Но подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел проводится колоссальная работа по установлению виновного лица, его изобличению в совершении данного преступления", — сказал Носкевич, слова которого приводит БелТА .

Как ранее сообщал Sputnik, утром 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины . Погибшим оказался местный предприниматель Сергей Метельский. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).