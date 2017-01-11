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В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов
12.01.2017 14:13 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 12 января. В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, приведшего к гибели людей (ч. 5 ст. 260 УК Украины).
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области", — отмечено в сообщении.
Областная прокуратура говорит о возможном участии белорусского гражданина в вооруженном конфликте в зоне АТО, информация о котором появилась в СМИ. "В обнародованном интервью молодой человек рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016-го участвовал в незаконном вооруженном формировании в составе батальона "Русь" и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Великая Гора", — сообщили в прокуратуре.
Имя фигуранта не называется. Судя по всему, речь идет о 33-летнем жителе Витебска, в прошлом активисте демократических сил Сергее Трофимове, интервью с которым белорусская служба "Радио Свобода" опубликовала на своем сайте 4 января.
В интервью Трофимов, воевавший на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, рассказывает об опыте участия в боевых действиях, о том, что его вызывали на беседы в белорусский Комитет госбезопасности в качестве свидетеля по некоему уголовному делу и он якобы предлагал спецслужбам свое сотрудничество. Сам Трофимов, несмотря на наличие уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом, к ответственности в Беларуси за это не привлекался.
Алексей Александров, БелаПАН.
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В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов
Минск, 12 января. В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов. Как сообщает пресс-служба...
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