﻿ В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов

12.01.2017 14:13 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 12 января. В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, приведшего к гибели людей (ч. 5 ст. 260 УК Украины).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области", — отмечено в сообщении.

Областная прокуратура говорит о возможном участии белорусского гражданина в вооруженном конфликте в зоне АТО, информация о котором появилась в СМИ. "В обнародованном интервью молодой человек рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016-го участвовал в незаконном вооруженном формировании в составе батальона "Русь" и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Великая Гора", — сообщили в прокуратуре.

Имя фигуранта не называется. Судя по всему, речь идет о 33-летнем жителе Витебска, в прошлом активисте демократических сил Сергее Трофимове, интервью с которым белорусская служба "Радио Свобода" опубликовала на своем сайте 4 января.

В интервью Трофимов, воевавший на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, рассказывает об опыте участия в боевых действиях, о том, что его вызывали на беседы в белорусский Комитет госбезопасности в качестве свидетеля по некоему уголовному делу и он якобы предлагал спецслужбам свое сотрудничество. Сам Трофимов, несмотря на наличие уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом, к ответственности в Беларуси за это не привлекался.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 января. В Украине возбуждено уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов. Как сообщает пресс-служба...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко напомнил СК об обещании найти убийцу бизнесмена из Березино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика