Предложения о реформировании СНГ озвучил министр иностранных дел Беларуси, хотя председательствует в Содружестве Россия.

озвучил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах СНГ. Беларусь предлагает серьезно пересмотреть договорно-правовую базу СНГ. Эту инициативу 12 январяминистр иностранных делна заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах СНГ.

цитирует Макея interfax.by. "По-прежнему актуален вопрос инвентаризации договорно-правовой базы СНГ. За четверть века существования Содружества подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений", -Макея interfax.by.

Министр подчеркнул, что "пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы СНГ".

"В основе каждого документа, выносимого на рассмотрение глав государств или глав правительств, должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость. Соблюдение этих требований автоматически разгрузит повестки заседаний соответствующих органов Содружества и одновременно повысит эффективность принимаемых решений", - расшифровал белорусский министр.

СНГ как наследие скончавшегося СССР

Роман Яковлевский считает, что необходимость реформирования СНГ назрела давно. Только идею озвучила не Россия, которая председательствует в СНГ, а Политический обозревательсчитает, что необходимость реформирования СНГ назрела давно. Только идею озвучила не Россия, которая председательствует в СНГ, а Минск

- Я бы напомнил, что в 2017 году в СНГ председательствует Россия, которая обещала предложения по реформированию Содружества. В Ереване Лукашенко сказал: посмотрим, что они предложат. Но в России новогодние праздники продолжаются опохмелением аж до Пасхи. От России предложений пока не прозвучало, зато из Минска прозвучали конкретные предложения о реформировании. А Беларусь председательствует в ОДКБ, на саммит которой не явилась, хотя определенные предложения белорусской стороны был заявлены в Ереване. Правда, мы о них ничего не знаем. Получается масло масленое.

СНГ безусловно нуждается в реформировании, но конкретные предложения хотелось бы услышать от председательствующего в СНГ, коим является Россия. Но услышали почему-то из Минска.

- Который мягко критикует своего союзника?

- Это не мягкая критика, заявление Макея отображает нынешнее состояние белорусско-российских отношений. Хотя главная проблема лежит в известной нефтегазовой сфере. А СНГ на самом деле давно стало клубом правителей, который время от времени собирается и что-то обсуждает. А принцип в СНГ такой: подписываем все, а выполняем что хотим. СНГ - наследие скончавшегося СССР.