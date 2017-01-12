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Принцип СНГ: подписываем все, а выполняем что хотим

12.01.2017 19:44 — Новости Политики | БДГ  
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Предложения о реформировании СНГ озвучил министр иностранных дел Беларуси, хотя председательствует в Содружестве Россия.
 
Беларусь предлагает серьезно пересмотреть договорно-правовую базу СНГ. Эту инициативу 12 января озвучил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества Независимых Государств при уставных и других органах СНГ.
 
"По-прежнему актуален вопрос инвентаризации договорно-правовой базы СНГ. За четверть века существования Содружества подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений",  - цитирует Макея interfax.by.
 
Министр подчеркнул, что "пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы СНГ".
 
"В основе каждого документа, выносимого на рассмотрение глав государств или глав правительств, должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость. Соблюдение этих требований автоматически разгрузит повестки заседаний соответствующих органов Содружества и одновременно повысит эффективность принимаемых решений", - расшифровал белорусский министр.
 
СНГ как наследие скончавшегося СССР
 
Политический обозреватель Роман Яковлевский считает, что необходимость реформирования СНГ назрела давно. Только идею озвучила не Россия, которая председательствует в СНГ, а Минск:
 
- Я бы напомнил, что в 2017 году в СНГ председательствует Россия, которая обещала предложения по реформированию Содружества. В Ереване Лукашенко сказал: посмотрим, что они предложат. Но в России новогодние праздники продолжаются опохмелением аж до Пасхи. От России предложений пока не прозвучало, зато из Минска прозвучали конкретные предложения о реформировании. А Беларусь председательствует в ОДКБ, на саммит которой не явилась, хотя определенные предложения белорусской стороны был заявлены в Ереване. Правда, мы о них ничего не знаем. Получается масло масленое.
 
СНГ безусловно нуждается в реформировании, но конкретные предложения хотелось бы услышать от председательствующего в СНГ, коим является Россия. Но услышали почему-то из Минска.
 
- Который мягко критикует своего союзника?
 
- Это не мягкая критика, заявление Макея отображает нынешнее состояние белорусско-российских отношений. Хотя главная проблема лежит в известной нефтегазовой сфере. А СНГ на самом деле давно стало клубом правителей, который время от времени собирается и что-то обсуждает. А принцип в СНГ такой: подписываем все, а выполняем что хотим. СНГ - наследие скончавшегося СССР.
 
Теги: Минск
 
 
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Предложения о реформировании СНГ озвучил министр иностранных дел Беларуси, хотя председательствует в Содружестве Россия.  

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