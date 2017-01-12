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Обзор важнейших событий 12 января 2017 года
12.01.2017 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, Алейник принял участие в новогодней аудиенции папы римского Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, в ходе которой состоялась его краткая беседа с понтификом. Белорусский дипломат также встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Ватикана архиепископом Полом Галлахером. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Александра Лукашенко в Ватикан в мае 2016 года.
Очередной, третий по счету, раунд переговоров с Литвой о безопасности Белорусской АЭС запланирован на первый квартал текущего года, сообщила на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. Отвечая на вопрос БелаПАН, чиновница отметила, что одновременно идут два переговорных процесса с Литвой по поводу БелАЭС. Первый связан с обсуждением проблемных вопросов строительства, второй — с обсуждением проекта белорусско-литовского соглашения согласно Конвенции Эспоо в части оценки воздействия станции на окружающую среду в трансграничном контексте после введения АЭС в эксплуатацию.
Сенат Польши введет поправки, которые позволят профинансировать деятельность телеканала "Белсат" на прежних условиях, заявил спикер сената Польши Станислав Карчевски в интервью изданию Rzeczpospolita. При этом он отметил, что мнения в сенате разделились. "Телеканал "Белсат" должен работать, — сказал Карчевски. — Уважаю достижение директора Агнешки Ромашевской-Гузы и ее команды, потому что это хорошая работа. Телеканал должен финансироваться таким образом, чтобы иметь возможность работать свободно и независимо. В сенате мы вернем финансирование "Белсата", чтобы в этом году канал мог работать на прежних условиях".
Александр Лукашенко обратил внимание председателя Следственного комитета Ивана Носкевича на необходимость расследования особо резонансных уголовных дел. Доклад главы СК об основных результатах работы ведомства в 2016 году Лукашенко заслушал 12 января. Особо глава государства отметил расследование жестокого убийства бизнесмена в Березино. "Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул он. Лукашенко доложено о ходе расследования уголовного дела в отношении минчанина, совершившего нападение на милиционера в новогоднюю ночь. Глава государства "обратил внимание, что никто не вправе оказывать сопротивления сотрудникам милиции, и тем более применять в отношении них насилие, поскольку это может повлечь в том числе использование правоохранителями оружия — безусловно, в рамках законодательства".
Александр Лукашенко подписал декрет № 1 о внесении изменений в декрет от 2 апреля 2015 года № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Декретом уточнен перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании госрасходов. Так, к лицам, участвующим в финансировании госрасходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательными актами мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании госрасходов. Граждане, состоящие на учете безработных либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и социальной защите, будут признаваться участвующими в финансировании госрасходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до семи лет, — при условии, что ребенок в возрасте от трех до семи лет не получает дошкольное образование.
"Сбербанк" России вложит в Беларуси более 100 млн долларов в объекты недвижимости. Об этом журналистам 12 января в Минске сообщил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф по итогам встречи с Александром Лукашенко."Более 100 млн долларов будут проинвестированы в объекты недвижимости с последующей их продажей. Мы завершим всю схему реструктуризации нашего долга в первом квартале этого года, и банк приступит к программе модернизации и повышения собственной эффективности", — сказал Герман Греф. По неподтвержденной пока информации, в числе объектов недвижимости, которые планирует профинансировать "Сбербанк", недостроенный комплекс возле Белгосцирка (ранее планировалась гостиница "Кемпински").
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 12 января. Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле по совместительству Сергей Алейник 9—12 января находится с рабочей поездкой в Ватикане. Как...
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