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Лукашенко посетит Египет и Судан 15-17 января

13.01.2017 11:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Арабскую Республику Египет и Республику Судан, сообщила пресс-служба президента.

В Каире глава государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Как отметила пресс-служба, стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Также запланированы встречи главы белорусского государства с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, Лукашенко примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В Хартуме белорусский руководитель проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается "обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению". Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Планируются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Арабскую Республику Египет и Республику Судан, сообщила пресс-служба президента. В...

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