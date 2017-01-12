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Human Rights Watch: Ситуация с правами человека в 2016 году в Беларуси не улучшилась, несмотря на риторику властей
13.01.2017 11:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 января. Положительная риторика властей Беларуси в вопросах соблюдения прав человека в 2016 году не подкреплялась реальным улучшением ситуации. Такой вывод содержится в ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире, который опубликован на сайте правозащитной организации Human Rights Watch.
Правозащитники отмечают, что в стране продолжает применяться смертная казнь, активисты и критически настроенные журналисты по-прежнему подвергаются судебному преследованию. "Наблюдалось дальнейшее ограничение свободы выражения мнений: было законодательно расширено определение экстремизма, а также запрещено распространение среди несовершеннолетних определенной информации под надуманным предлогом их безопасности", — отмечают в организации.
Подчеркивается, что международные наблюдатели отметили некоторый прогресс на сентябрьских парламентских выборах 2016 года, призвав при этом власти к дальнейшим реформам. Евросоюз, сославшись на освобождение политзаключенных и прогресс на выборах, отменил свои санкции, Европейский банк реконструкции и развития снял ограничения на кредитование государственных организаций. При этом власти Беларуси по-прежнему отказывались сотрудничать со спецдокладчиком ООН по Беларуси, отмечается в документе.
В докладе упоминается утверждение правительством Беларуси в конце октября межведомственного плана по реализации рекомендаций универсального периодического обзора ООН на 2016—2019 годы. "Консультаций с независимым гражданским обществом не проводилось, а сам документ носит общий характер, и в нем недостаточно отражены вопросы гражданских и политических прав", — считает Human Rights Watch.
В тексте перечисляются новые случаи вынесения и приведения в исполнение в Беларуси смертных приговоров, упоминаются случаи преследования фигурантов "дела граффитистов", задержания участников велопробега "Критическая масса", направления на принудительное лечение 80-летнего Александра Лапицкого за его письма с нелицеприятными высказываниями в адрес власти и другие факты преследования по политическим мотивам.
Правозащитники указывают, что белорусская милиция не разгоняла несанкционированные собрания и не задерживала их участников, однако по-прежнему привлекала их к административной ответственности с крупными штрафами.
В начале года, отмечено в докладе, возобновилось преследование внештатных корреспондентов, не аккредитованных как журналисты иностранных СМИ. В документе нашли свое отражение январский инцидент с избиением сотрудниками ОМОН в суде журналиста Павла Добровольского, а также судебное преследование блогера Эдуарда Пальчиса.
Отмечается также, что белорусские власти продолжали применять статью 193-1 УК, предусматривающую ответственность за участие в незарегистрированной организации, в то же самое время произвольно отказывая в регистрации неправительственным группам и политическим партиям. В частности, в марте Верховный суд признал законным четвертый с 2011 года отказ Минюста зарегистрировать правозащитное общественное объединение "За справедливые выборы". Его основатели считают этот отказ произвольным и политически мотивированным.
Также был признан законным шестой отказ Минюста в регистрации партии "Белорусская христианская демократия", министерство в пятый раз отказалось зарегистрировать движение "Говори правду". Правозащитники подчеркивают, что с 2000 года в Беларуси не была зарегистрирована ни одна новая политическая партия.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Human Rights Watch: Ситуация с правами человека в 2016 году в Беларуси не улучшилась, несмотря на риторику властей
Минск, 13 января. Положительная риторика властей Беларуси в вопросах соблюдения прав человека в 2016 году не подкреплялась реальным улучшением ситуации. Такой вывод...
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