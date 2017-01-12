МИНСК, 13 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Арабскую Республику Египет и Республику Судан, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© AFP/ DON EMMERT Лукашенко надеется на визит президента Ирана в Беларусь

"В Каире глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень", – сказали в пресс-службе.

Президенты двух стран обсудят вопросы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации, расширения белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение и туризм.

По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов. В Каире Лукашенко намерен встретиться с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны, сообщили в пресс-службе, а также принять участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

В пресс-службе рассказали, что в Хартуме белорусский президент проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению.

"Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, запланировано заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах", — сообщили в президентской пресс-службе.

В Судане запланированы встречи главы белорусского государства с вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером. В Хартуме во время визита Лукашенко также пройдет белорусско-суданский деловой форум.