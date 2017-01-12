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Постоянный представитель при ОБСЕ Купчина: Один из ключевых вызовов для Организации — фундаментальное отсутствие доверия

13.01.2017 12:04 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Одним из ключевых вызовов, стоящих перед ОБСЕ, является фундаментальное отсутствие доверия. Об этом заявила посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель при ОБСЕ Елена Купчина, выступая 12 января на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления размещен на сайте посольства Беларуси в Вене.

По ее словам, восстановление доверия возможно только путем диалога и совместной деятельности. "Мы полностью согласны с тем, что ОБСЕ может и должна служить площадкой для деэскалации и устойчивого политического урегулирования конфликтов, преодоления разногласий между государствами-участниками, борьбы с общими вызовами и угрозами безопасности", — сказала Купчина.

Она подчеркнула, что Беларусь всецело поддерживает деятельность трехсторонней контактной группы и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и готова со своей стороны и далее оказывать все необходимое содействие минскому мирному процессу в целях скорейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

"Борьба с терроризмом и предотвращение радикализации, особенно среди молодежи, противодействие другим современным вызовам и угрозам, таким как наркотрафик, торговля людьми или нелегальная миграция, требуют безотлагательного объединения усилий государств-участников, — сказала Купчина. — Мы всегда исходили и исходим из того, что равная и неделимая безопасность не может быть достигнута накачиванием "военных мускулов". Обеспечивать предсказуемость и транспарентность в военной сфере и укреплять безопасность государств-участников — задача механизмов контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности, которым следует вернуть жизнеспособность и актуальность. Согласны с необходимостью содержательного диалога по теме контроля над обычными вооружениями, который должен носить инклюзивный характер".

Купчина также подчеркнула, что ключевое значение имеет укрепление взаимного доверия и сотрудничества на пространстве ОБСЕ в экономической сфере.

По ее словам, серьезным преимуществом ОБСЕ является развитый парламентский компонент. "Межпарламентские контакты — это та "питательная среда", в которой зачастую "вызревают" важные конструктивные решения, позволяющие преодолевать межгосударственные разногласия и противоречия, — сказала белорусский дипломат. — Именно на содействие подобной конструктивной и продуктивной дискуссии мы нацелены при организации летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2017 года в Минске".

Она подчеркнула, укрепление взаимного доверия и сотрудничества напрямую зависит от человеческих контактов, развитие которых невозможно без обеспечения одной из основополагающих свобод, важнейшей составляющей человеческого измерения ОБСЕ — права на свободу передвижения.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Одним из ключевых вызовов, стоящих перед ОБСЕ, является фундаментальное отсутствие доверия. Об этом заявила посол Беларуси в Австрии, постоянный...

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