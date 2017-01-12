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Купчина вручила верительные грамоты гендиректору отделения ООН в Вене

13.01.2017 12:16 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина вручила верительные грамоты генеральному директору отделения ООН в Вене, исполнительному директору управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Юрию Федотову. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие Беларуси и УНП ООН, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

Купчина подчеркнула важность наращивания международных усилий по противодействию торговле людьми в контексте предстоящего в 2017 году обзора Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми Генеральной ассамблей ООН.

Посол Беларуси также анонсировала намерение представить на рассмотрение Комиссии ООН по наркотическим средствам в марте 2017 года проект резолюции "Продвижение программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и общество, в деле предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков".

Напомним, Александр Лукашенко назначил Елену Купчину послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене, послом в Хорватии по совместительству 15 декабря 2016 года.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина вручила верительные грамоты генеральному директору отделения ООН в Вене, исполнительному директору...

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