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Кремль об идее возвращения в G8: для нас приоритетнее формат G20

13.01.2017 13:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Идея возвращения Российской Федерации к работе в формате "Большой восьмерки" (G8) в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль об идее возвращения в G8: для нас приоритетнее формат G20
© Sputnik Сергей Гунеев
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Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России. Впервые о возможном возвращении России в такие международные форматы, как G7, Альфано заявил в декабре прошлого года в интервью газете Corriere della Sera. Затем министр повторил это пожелание 10 января в Нью-Йорке во время своей поездки в ООН.

"Эта тема никак не обсуждается в Москве", — заявил Песков журналистам.

На вопрос, приняла бы Москва приглашение вернуться в формат G8, если бы подобное предложение поступило, Песков подчеркнул, что приоритетом для России является участие в "двадцатке" (G20), и никаких заявлений от лидеров G7 в Кремле не слышали.

"Мы ни разу не слышали заявления глав государств, которые продолжают собираться в формате "семерки", каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны. А что касается России, вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений для России приоритетным является участие в формате "двадцатки", об этом неоднократно уже говорил президент Российской Федерации", — отметил Песков.

Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".

 
Теги: Минск
 
 
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Российское руководство не планирует возвращаться в "восьмерку", тем более никаких заявлений от глав государств-членов формата по этому вопросу не было.

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