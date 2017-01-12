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Беларусь и ЕС по-разному комментируют ход переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии
13.01.2017 13:29 — Новости Политики | БелаПАН
10 января Фисенко заявил, что на данный момент Беларусь не способна выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Евросоюза. По его словам, Евросоюз жестко увязывает процесс переговоров об упрощении визовых процедур с заключением соглашения о реадмиссии. "То есть, одно соглашение без другого просто не вступит в силу. С упрощением визовых процедур никаких принципиальных проблем нет, но это соглашение увязано целиком с соглашением о реадмиссии", — сказал представитель МИД. В ноябре минувшего года Елена Купчина, которая на тот момент занимала должность замминистра иностранных дел, поясняла журналистам: Беларусь хочет получить трехлетний переходный период для имплементации положений соглашения о реадмиссии. Такой срок предоставлялся другим странам, с которыми ЕС заключал подобные соглашения, в том числе с Россией, Украиной и Турцией, подчеркнула она. "Главное для нас сейчас — это решить вопрос о реадмиссии. Дело не в нашей неготовности принять эти обязательства. Мы готовы, но хотим выполнять их достойно", — заявляла Купчина. По ее словам, стоит также технический вопрос о белорусских дипломатических паспортах (Евросоюз хочет получить дополнительные гарантии по безопасности таких паспортов), но он не является ключевым. В представительстве Евросоюза в Беларуси, комментируя по просьбе БелаПАН заявление Игоря Фисенко, сообщили, что переговоры по соглашению о реадмиссии между ЕС и Беларусью в основном завершились в марте 2015 года. "Но формальное заключение соглашения зависит от решения вопросов, связанных с соглашением об упрощении визового режима. Евросоюзу неизвестно о каких-то отличиях в интерпретации положений соглашения. В то же время ожидается, что эксперты обеих сторон встретятся в ближайшее время, чтобы разобраться с любыми вопросами, которые могут оставаться невыясненными", — отметили там. В представительстве также подчеркнули: главным при проведении переговоров был и остается тот принцип, что оба соглашения (об упрощении визового режима и о реадмиссии) должны вступить в силу и применяться одновременно. В ближайшее время, сообщили в представительстве, должна начаться реализация проекта в рамках программы "Партнерство в сфере мобильности". Проект будет осуществляться за средства ЕС в объеме 7 млн евро, он направлен на то, чтобы "помочь Беларуси в борьбе с нерегулярной миграцией и, кроме всего прочего, поддержать ее в реализации соглашения о реадмиссии". Важным компонентом при реализации проекта является предоставление Беларуси помощи в создании нескольких новых центров размещения мигрантов в рамках "Партнерства в сфере мобильности". В рамках проекта также планируется обратиться к программно-нормативным и законодательным вопросам, связанным с управлением миграцией, в том числе к разработке стратегии управления миграцией и созданию системы предоставления помощи мигрантам в добровольном возвращении и реинтеграции, сообщили в представительстве ЕС. На протяжении последних двух десятилетий, отметили там, ЕС системно предоставляет помощь соответствующим ведомствам Беларуси в вопросах регулирования границы, в том числе в вопросах незаконной миграции. Например, ЕС помог построить в Бресте центр временного размещения нелегальных мигрантов, в котором могут проживать до 30 человек (в рамках проекта "БОМБЕЛ-1").
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Беларусь и ЕС по-разному комментируют ход переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии
10 января Фисенко заявил, что на данный момент Беларусь не способна выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Евросоюза. По его словам, Евросоюз жестко...
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