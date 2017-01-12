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Первое заседание белорусско-французской рабочей группы по туризму пройдет 16 января в Париже
13.01.2017 16:13 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 января. Первое заседание белорусско-французской рабочей группы по туризму пройдет 16 января в Париже, сообщает пресс-служба посольства Беларуси во Франции.
Вопросы подготовки к заседанию обсуждались на встрече посла Павла Латушко с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжен.
Стороны подчеркнули, что в 2016 году белорусско-французские отношения отличались высокой активностью: в мае в Париже проведены второе заседание совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и II Белорусско-французский бизнес-форум, в ноябре в Минске — первый Белорусско-французского межрегиональный бизнес-форум.
Латушко сообщил, что в 2016 году посольство организовало 41 мероприятие в рамках Дней белорусской культуры во Франции.
Собеседники отметили, что в текущем году исполнятся 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Францией. В связи с этим обсуждены вопросы организации ряда мероприятий, посвященных юбилею.
Латушко и Манжен рассмотрели также вопросы организации первого заседания рабочей группы по экологии, перспективам подписания межправительственного соглашения по транспорту, расширению сотрудничества в научно-технической сфере.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Первое заседание белорусско-французской рабочей группы по туризму пройдет 16 января в Париже, сообщает пресс-служба посольства Беларуси во Франции....
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