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Первое заседание белорусско-французской рабочей группы по туризму пройдет 16 января в Париже

13.01.2017 16:13 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Первое заседание белорусско-французской рабочей группы по туризму пройдет 16 января в Париже, сообщает пресс-служба посольства Беларуси во Франции.

Вопросы подготовки к заседанию обсуждались на встрече посла Павла Латушко с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжен.

Стороны подчеркнули, что в 2016 году белорусско-французские отношения отличались высокой активностью: в мае в Париже проведены второе заседание совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и II Белорусско-французский бизнес-форум, в ноябре в Минске — первый Белорусско-французского межрегиональный бизнес-форум.

Латушко сообщил, что в 2016 году посольство организовало 41 мероприятие в рамках Дней белорусской культуры во Франции.

Собеседники отметили, что в текущем году исполнятся 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Францией. В связи с этим обсуждены вопросы организации ряда мероприятий, посвященных юбилею.

Латушко и Манжен рассмотрели также вопросы организации первого заседания рабочей группы по экологии, перспективам подписания межправительственного соглашения по транспорту, расширению сотрудничества в научно-технической сфере.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Первое заседание белорусско-французской рабочей группы по туризму пройдет 16 января в Париже, сообщает пресс-служба посольства Беларуси во Франции....

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