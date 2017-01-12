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Лукашенко: завтра нашей страны зависит от работы каждого сегодня

13.01.2017 18:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Ушедший год дался белорусам нелегко, однако трудности закаляют, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на официальном приеме от имени главы государства на старый Новый год.

"Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать сегодня", — цитирует слова президента его пресс-служба.

Лукашенко в своей речи отметил, что каждый белорус должен чувствовать ответственность за судьбу своей страны, в этом и есть будущее и сила республики.

Говоря о том, что тема суверенитета и независимости Беларуси в последнее время часто затрагивается в СМИ, белорусский лидер отметил, что это происходит "не потому, что нам кто-то угрожает". Президент подчеркнул, что возможность создать суверенное государство судьба подарила белорусам спустя долгие годы.

"Мы с вами сделали его", — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Ушедший год дался белорусам нелегко, однако трудности закаляют, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на официальном приеме...

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