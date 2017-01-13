МИНСК, 13 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил план подготовки законопроектов на текущий год, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Владимир Астапкович Совмин утвердил план по "озеленению" экономики до 2020 года

В соответствии с документом, в Палату представителей Национального собрания будут подготовлены и внесены 33 проекта законов. При этом, как отметили в пресс-службе один законопроект ("О производстве и обращении органической продукции") является концептуально новым.

Также, согласно подписанному плану, готовятся восемь законопроектов так называемого бюджетного пакета, в том числе и проект бюджета на 2018 год.

По информации пресс-службы, планируются изменения в ряд кодексов и законов, в частности, будут затронуты законы о ветеранах, авторском и смежном правах, приватизации, автомобильных дорогах и дорожной деятельности, борьбе с терроризмом, радиационной безопасности и другие.

Также в этом году президенту подготовят концепты законопроектов "О персональных данных", "О промышленной политике", "О платежных услугах в Республике Беларусь" и "Об охране и использовании болот (торфяников)".

Весенняя сессия белорусского парламента откроется в начале апреля.