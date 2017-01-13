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Обзор важнейших событий 13 января 2017 года
13.01.2017 22:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 января. Положительная риторика белорусских властей в вопросах соблюдения прав человека в 2016 году не подкреплялась реальным улучшением ситуации. Такой вывод содержится в ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире, который опубликован правозащитной организацией Human Rights Watch. Отмечается, что в стране продолжает применяться смертная казнь, активисты и критически настроенные журналисты по-прежнему подвергаются судебному преследованию. "Наблюдалось дальнейшее ограничение свободы выражения мнений: было законодательно расширено определение экстремизма, а также запрещено распространение среди несовершеннолетних определенной информации под надуманным предлогом их безопасности", — отмечает организация. В докладе упоминается утверждение правительством страны в конце октября межведомственного плана по реализации рекомендаций универсального периодического обзора ООН на 2016—2019 годы. "Консультаций с независимым гражданским обществом не проводилось, а сам документ носит общий характер, и в нем недостаточно отражены вопросы гражданских и политических прав", — считает Human Rights Watch.
Беларусь и Евросоюз по-разному комментируют ход переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. 10 января начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Фисенко заявил, что сейчас Беларусь не способна выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Евросоюза. По его словам, ЕС жестко увязывает процесс переговоров об упрощении визовых процедур с заключением соглашения о реадмиссии. В ноябре минувшего года Елена Купчина, которая на тот момент занимала должность замминистра иностранных дел, поясняла журналистам: Беларусь хочет получить трехлетний переходный период для имплементации положений соглашения о реадмиссии. Такой срок предоставлялся другим странам, с которыми ЕС заключал подобные соглашения, в том числе с Россией, Украиной и Турцией, подчеркнула она. В представительстве Евросоюза в Минске сообщили, что переговоры по соглашению о реадмиссии в основном завершились в марте 2015 года. "Но формальное заключение соглашения зависит от решения вопросов, связанных с соглашением об упрощении визового режима. Евросоюзу неизвестно о каких-то отличиях в интерпретации положений соглашения. В то же время ожидается, что эксперты обеих сторон встретятся в ближайшее время, чтобы разобраться с любыми вопросами, которые могут оставаться невыясненными", — отметили в представительстве, подчеркнув, что главным при проведении переговоров был и остается принцип, что оба соглашения (об упрощении визового режима и о реадмиссии) должны вступить в силу и применяться одновременно. В ближайшее время, сообщили в представительстве, должна начаться реализация проекта в рамках программы "Партнерство в сфере мобильности". Проект будет осуществляться за средства ЕС в объеме 7 млн евро, он направлен на то, чтобы "помочь Беларуси в борьбе с нерегулярной миграцией и, кроме всего прочего, поддержать ее в реализации соглашения о реадмиссии". Важным компонентом при реализации проекта является предоставление Беларуси помощи в создании нескольких новых центров размещения мигрантов в рамках "Партнерства в сфере мобильности".
Александр Лукашенко 15—17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан, сообщила пресс-служба президента. В Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов. Также запланированы встречи с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами страны. Лукашенко примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума. В Хартуме белорусский руководитель проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Ожидается достижение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. Планируются встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером. В столице Судана во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.
Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении иска фигурантам "дела граффитистов" о защите чести и достоинства. Истцы оспаривали информацию на сайте Следственного комитета и требовали опровержения. В заявлении СК было отмечено, что при задержании злоумышленников у них был изъят травматический пистолет. Кроме того, фигурантов до вынесения приговора называли хулиганами. Утверждалось, что они распространяли экстремистские материалы, содержащие нацистскую символику. Эти факты, по мнению истцов, не подтверждаются материалами уголовного дела в отношении Вадима Жоромского, Вячеслава Косинерова и Максимилиана Пекарского.
"На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны. В этом и есть наша сила и наше будущее", — заявил Александр Лукашенко на официальном приеме от своего имени на старый Новый год. Празднование старого Нового года — одна из небольших традиций суверенной Беларуси, и эта тема — суверенитета и независимости — регулярно затрагивается последнее время в СМИ, сказал Лукашенко. "Это не потому, что нам кто-то угрожает", — заявил он. Люди, по его словам, не должны забывать, что возможность создать первое свое независимое суверенное государство судьба подарила белорусскому народу спустя долгие годы. "Мы с вами сделали его", — считает официальный лидер.
Налоговые органы направили около 400 тыс. уведомлений об уплате сбора лицами, не участвующими в финансировании госрасходов ("налога на тунеядство"), сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько. По его словам, сбор уже уплатили около 24 тыс. человек. Малое количество плательщиков Россолько связывает с тем, что у многих из них сроки уплаты приходились на январь. "Бюджетные поступления от налога на тунеядство на данный момент составили 7 млн рублей", — сообщил он. Жалобы граждан, по ошибке получивших уведомление об уплате сбора на финансирование госрасходов, он объяснил человеческим фактором.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Положительная риторика белорусских властей в вопросах соблюдения прав человека в 2016 году не подкреплялась реальным улучшением ситуации. Такой...
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