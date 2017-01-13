МИНСК, 14 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился в пятницу с руководством и членами "Общества почетных консулов", сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По словам Макея, для продвижения национальных интересов и развития взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами МИД Беларуси стремится задействовать весь дипломатический инструментарий, включая институт Почетных консулов.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: Беларусь никогда не будет могильщиком интеграционных процессов

Министр заверил дипломатов, что МИД продолжит оказывать им всяческое содействие в представлении в республике интересов стран, которые их назначили.

При этом руководитель белорусского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что работа почетных консулов заслуживает по-настоящему высокой оценки тогда, когда они в полной мере выполняют функцию "моста" между двумя странами.

Макей призвал почетных консулов с одинаковой отдачей продвигать экономические интересы Беларуси в представляемых ими государствах, а также содействовать развитию гуманитарного, культурного и научного сотрудничества, внося тем самым весомый вклад в укрепление политических связей.

Почетный консул — это лицо, не находящееся на государственной службе, которому Министерство иностранных дел соответствующей страны по согласованию с государством пребывания поручает выполнение отдельных консульских функций на территории этого государства, пояснили в МИД.

В Беларуси в настоящее время аккредитовано 27 почетных консулов иностранных государств, которые представляют 12 государств Европы, 3 — Ближнего Востока, 7 — Латинской Америки, 2 — ЕАЭС, 2 — Юго-Восточной Азии, 1 — Африки.

Белорусские почетные консулы, в свою очередь, работают в 53 иностранных государствах.