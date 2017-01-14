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В ходе визита Лукашенко в Египет планируется подписать более 10 контрактов и меморандумов о сотрудничестве
14.01.2017 20:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 14 января. В ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет планируется подписать более десяти контрактов. Об этом сообщил в интервью программе "Новости 24 часа" телеканала СТВ посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству Сергей Рачков.
"Три года назад номенклатура экспорта белорусских товаров составляла около 40 позиций. Сейчас это 90 позиций. Наращивается экспорт сложнотехнической продукции. Мы также начали поставлять деревообрабатывающую продукцию. Впервые в этом году на рынок поступили калийные удобрения. В ходе визита президента Беларуси в Египет мы планируем подписать более десятка коммерческих контрактов и меморандумов о сотрудничестве, которые е должны привести к подписанию также коммерческих контрактов. Цифра будет достаточно серьезной", -- заверил белорусский дипломат.
Александр Лукашенко посетит Египет и Судан 15-17 января.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В ходе визита Лукашенко в Египет планируется подписать более 10 контрактов и меморандумов о сотрудничестве
Минск, 14 января. В ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет планируется подписать более десяти контрактов. Об этом сообщил в интервью...
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