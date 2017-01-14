|
Макей: Почетные консулы должны в полной мере выполнять функцию "моста" между странами
14.01.2017 19:42 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 14 января. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 13 января провел рабочую встречу с руководством и членами местного общественного объединения "Общество почетных консулов", в которое входят почетные консулы иностранных государств, аккредитованные в Беларуси.
Как сообщает пресс-служба МИД, выступая на мероприятии, руководитель внешнеполитического ведомств подчеркнул, что для продвижения национальных интересов и развития взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами внешнеполитическое ведомство стремится задействовать весь дипломатический инструментарий, включая институт почетных консулов.
Макей отметил, что после учреждения в 2014 году "Общества почетных консулов" взаимодействие с членами данной структуры получило качественно новую основу. Министр заверил почетных консулов, что МИД продолжит оказывать им всяческое содействие в представлении в Республике Беларусь интересов стран, их назначивших.
При этом руководитель белорусского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что работа почетных консулов заслуживает по-настоящему высокой оценки тогда, когда они в полной мере выполняют функцию "моста" между двумя странами. Он призвал почетных консулов с одинаковой отдачей продвигать экономические интересы Беларуси в представляемых ими государствах, содействовать развитию гуманитарного, культурного и научного сотрудничества, внося тем самым весомый вклад в укрепление политических связей.
Макей отметил, что с этой точки зрения белорусские почетные консулы за рубежом и почетные консулы, назначенные зарубежными странами в Беларуси, воспринимаются как части единой команды.
Справка МИД: Почетный консул – это лицо, не находящееся на государственной службе, которому Министерство иностранных дел соответствующей страны по согласованию с государством пребывания поручает выполнение отдельных консульских функций на территории этого государства. Основными функциями почетного консула являются: защита прав и интересов назначившей страны, ее юридических и физических лиц в своем консульском округе, содействие развитию дружественных отношений назначившей страны с государством пребывания, расширению торговых, экономических, культурных и научных связей.
В Беларуси в настоящее время аккредитованы 27 почетных, представляющих 12 государств Европы, 3 – Ближнего Востока, 7 – Латинской Америки, 2 – ЕАЭС, 2 – Юго-Восточной Азии, 1 – Африки.
Почетные консулы Беларуси представляют белорусские интересы в 53 иностранных государствах, в том числе в России, в странах Европы (16), Азии (14), Ближнего Востока (7), Африки (6), Южной Америки (5), Австралии и Океании (2), Северной Америки (1), Центральной Америки (1).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 14 января. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 13 января провел рабочую встречу с руководством и членами местного общественного объединения...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии