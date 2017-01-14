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Лукашенко отправился в Египет
15.01.2017 10:29 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 января. Александр Лукашенко 15 января направился с официальным визитом в Египет.
В Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составе, сообщила пресс-служба белорусского руководителя. Стороны «рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень». В центре внимания будут темы развития торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм.
По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Запланированы встречи Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами страны, а также участие в открытии белорусско-египетского делового форума.
Из Египта Лукашенко полетит в Судан.
БелаПАН.
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Минск, 15 января. Александр Лукашенко 15 января направился с официальным визитом в Египет. В Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом...
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