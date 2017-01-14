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Лукашенко отправился с визитами в Египет и Судан, вернется 17 января

15.01.2017 10:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье направился с официальным визитом в Арабскую Республику Египет, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко отправился с визитами в Египет и Судан, вернется 17 января
© Sputnik/ Алексей Покровский
Лукашенко совершит визиты в Египет и Судан

Как пояснили в пресс-службе, в Каире глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. 

Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм. 

Запланированы встречи Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума. 

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Затем Лукашенко совершит официальный визит в Республику Судан. В Хартуме он проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. 

Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах. Планируются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером. 

В столице Судана во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.  Вернется белорусский президент домой 17 января.

 
Теги: Минск
 
 
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В Египте белорусский президент проведет переговоры с главой государства, будут подписаны двусторонние документы. В Судане Лукашенко также ждет насыщенная...

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