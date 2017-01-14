|
Лукашенко прибыл в Египет с официальным визитом
15.01.2017 13:10 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 января. Александр Лукашенко днем 15 января прибыл с официальным визитом в Египет. Самолет белорусского руководителя приземлился в Каирском международном аэропорту. У трапа самолета Лукашенко встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехиа Рашид, сообщила пресс-служба президента.
В Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составе. Стороны "рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень". В центре внимания будут темы развития торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм.
По итогам переговоров планируется подписание документов.
Запланированы встречи Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами страны, а также участие в открытии белорусско-египетского делового форума.
Из Египта Лукашенко полетит в Судан.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 15 января. Александр Лукашенко днем 15 января прибыл с официальным визитом в Египет. Самолет белорусского руководителя приземлился в Каирском международном...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии