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Лукашенко прибыл в Египет с официальным визитом

15.01.2017 13:10 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 января. Александр Лукашенко днем 15 января прибыл с официальным визитом в Египет. Самолет белорусского руководителя приземлился в Каирском международном аэропорту. У трапа самолета Лукашенко встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехиа Рашид, сообщила пресс-служба президента.

В Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составе. Стороны "рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень". В центре внимания будут темы развития торгово-экономических связей, производственной кооперации. На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм.

По итогам переговоров планируется подписание документов.

Запланированы встречи Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами страны, а также участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

Из Египта Лукашенко полетит в Судан.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 января. Александр Лукашенко днем 15 января прибыл с официальным визитом в Египет. Самолет белорусского руководителя приземлился в Каирском международном...

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