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Лукашенко прилетел с визитом в Каир

15.01.2017 14:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет.

Самолет главы государства приземлился в Каирском международном аэропорту. У трапа самолета белорусского президента встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехиа Рашид, сообщает БелТА

Ожидается, что сегодня президент Беларуси встретится с президентом Египта. Переговоры пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составе. По их итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов о развитии сотрудничества в различных сферах. 

На следующий день в планах Лукашенко – встреча с премьер-министром этой страны Шерифом Исмаилом, а также участие в белорусско-египетском деловом форуме.

 
Теги: Минск
 
 
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У трапа самолета белорусского президента встретил министр по делам туризма Египта. В воскресенье Лукашенко встретится с президентом Египта, в понедельник – с...

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