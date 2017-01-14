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Лукашенко прилетел с визитом в Каир
15.01.2017 14:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет.
Самолет главы государства приземлился в Каирском международном аэропорту. У трапа самолета белорусского президента встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехиа Рашид, сообщает
Ожидается, что сегодня президент Беларуси встретится с президентом Египта. Переговоры пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составе. По их итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов о развитии сотрудничества в различных сферах.
На следующий день в планах Лукашенко – встреча с премьер-министром этой страны Шерифом Исмаилом, а также участие в белорусско-египетском деловом форуме.
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У трапа самолета белорусского президента встретил министр по делам туризма Египта. В воскресенье Лукашенко встретится с президентом Египта, в понедельник – с...
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