﻿ Лукашенко встречается в Каире с президентом Египта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко встречается в Каире с президентом Египта

15.01.2017 14:22 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 15 января. Во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире 15 января проходят официальные переговоры президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси и Александра Лукашенко .

"Переговорам предшествовала церемония официальной встречи Абдель Фаттахом аль-Сиси главы белорусского государства. После исполнения гимнов двух стран и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча проходит в формате "один на один", а затем состоится в расширенном составе. По ее итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Запланированы также его встречи с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами страны, участие в открытии белорусско-египетского делового форума.

Из Египта Лукашенко полетит в Судан.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 15 января. Во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире 15 января проходят официальные переговоры президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси и Александра Лукашенко . ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко прилетел с визитом в Каир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика