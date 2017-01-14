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Лукашенко встречается в Каире с президентом Египта
15.01.2017 14:22 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 января. Во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире 15 января проходят официальные переговоры президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси и Александра Лукашенко .
"Переговорам предшествовала церемония официальной встречи Абдель Фаттахом аль-Сиси главы белорусского государства. После исполнения гимнов двух стран и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча проходит в формате "один на один", а затем состоится в расширенном составе. По ее итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов", — сообщила пресс-служба Лукашенко.
Запланированы также его встречи с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами страны, участие в открытии белорусско-египетского делового форума.
Из Египта Лукашенко полетит в Судан.
БелаПАН.
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Минск, 15 января. Во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире 15 января проходят официальные переговоры президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси и Александра Лукашенко . ...
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