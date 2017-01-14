МИНСК, 15 янв – Sputnik. Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет начался в воскресенье 15 января, днем самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту Каира.

У трапа самолета белорусского президента встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехиа Рашид .

Программа визита

В первый день визита глава государства встретится с президентом Египта. Встреча в узком составе уже началась, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Затем пройдут переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

На следующий день в планах Лукашенко – встреча с премьер-министром этой страны Шерифом Исмаилом, а также участие в белорусско-египетском деловом форуме.

Встреча с президентом

Официальные переговоры Лукашенко и президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси проходят в эти минуты в Каире во дворце "Аль-Иттихадия", сообщает пресс-служба президента

Переговорам предшествовала церемония официальной встречи Абдель Фаттахом аль-Сиси главы белорусского государства.

После исполнения гимнов двух стран и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча проходит в формате "один на один", а затем состоится в расширенном составе. По ее итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Сколько контрактов подпишут?

В ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет планируется подписать более десяти контрактов. Об этом сообщил в интервью программе "Новости 24 часа" телеканала СТВ посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству Сергей Рачков.

Он отметил, что еще три года назад номенклатура экспорта белорусских товаров составляла около 40 позиций.

"Сейчас это 90 позиций. Наращивается экспорт сложнотехнической продукции. Мы также начали поставлять деревообрабатывающую продукцию. Впервые в этом году на рынок поступили калийные удобрения. В ходе визита президента Беларуси в Египет мы планируем подписать более десятка коммерческих контрактов и меморандумов о сотрудничестве, которые должны привести к подписанию также коммерческих контрактов. Цифра будет достаточно серьезной", – сказал белорусский дипломат.

Инвестиции в водоочистку

Рачков также рассказал, что Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 миллиона долларов по очистке сточных вод.

В Беларуси работает частная компания "Белэкполь", которая располагает очень современными технологиями по очистке сточных вод, а для Египта эта сфера чрезвычайно востребована.

Белорусская компания уже провела в Египте исследования, которые показали, что белорусские технологии можно с успехом применять в этой стране.

"Сейчас они готовы заключать с нами контракт", — сказал Рачков.

По его словам, ожидается, что первый контракт на сумму около 3 миллионов долларов будет подписан во время официального визита президента Беларуси в Египет.

…и тракторы "Беларусь"

Накануне прибытия в Египет белорусского президента в египетской Александрии состоялась официальная церемония открытия модернизированного производства тракторов "Беларус.

Ранее на данном предприятии собирались тракторы других производителей, однако со временем производство остановилось, и здание было заброшено. В прошлом году белорусская сторона достигла соглашения с частными египетскими компаниями по переоснащению линии на данном предприятии для сборки тракторов "Беларус".

"После модернизации данного производства появилась реальная возможность экспорта продукции, которая будет производиться в Египте. Условия, предоставленные Свободной экономической зоной, позволяют конкурировать по цене в соседних регионах. Думаю, что через два года это будет показательное производство в нашей дружеской стране, Египте", – отметил генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко.

По его словам, Минский тракторный завод взял на себя обязательство по оказанию инженерной поддержки предприятию как завод-производитель всех видов сельскохозяйственной техники. Кроме того, белорусская сторона готова бесплатно обучить специалистов, которые будут работать на открывшемся в Александрии производстве.

Мощность модернизированного предприятия составляет 2-2,5 тысячи тракторов в год. Однако со временем ее планируют увеличить до 5 тысяч единиц техники. При этом не менее 30% будут отправлять на экспорт.

Открыть белорусское посольство

Беларусь рассчитывает на открытие посольства Египта в Минске, заявил посол Рачков.

Он отметил, что страны сейчас обсуждают данный вопрос, однако окончательное решение остается за египетской стороной.

"Эта тема, я думаю, получит развитие. Хочется, чтобы она завершилась позитивным решением и в Минске было открыто посольство Египта", — сказал белорусский дипломат.

Посол заметил, что, когда дипломатические отношения развиваются в двустороннем формате, страны могут сделать больше и достигнуть более высоких результатов.