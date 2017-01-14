В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подписал в Египте десять документов о сотрудничестве В частности, по сообщению пресс-службы белорусского руководителя, подписана совместная декларация, в которой подчеркнуто общее стремление к укреплению...

В частности, по сообщению пресс-службы белорусского руководителя, подписана совместная декларация, в которой подчеркнуто общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений. Стороны приняли решение об углублении взаимовыгодного сотрудничества. Беларусь и Египет согласились совместно работать над заключением соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с Египтом. "Стороны будут оказывать возможную поддержку в продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях стран, членами которых являются Беларусь и Египет", — говорится в декларации. Официальные лидеры двух стран "сошлись во мнении, что экономическое сотрудничество представляет собой движущую силу белорусско-египетских отношений", поэтому стороны готовы "при соблюдении рыночных правил" расширять торговлю конкурентоспособными товарами, совместно упрощать условия взаимной торговли, способствуя сбалансированному росту ее объема. Кроме того, Египет "положительно рассмотрел стремление Беларуси получить статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества". В совместной декларации также говорится, что Беларусь и Египет будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Стороны отметили, что терроризм и экстремизм по-прежнему представляют серьезную угрозу региональной и мировой безопасности и стабильности. Подтверждена необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и террористическими организациями, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной миграцией и торговлей людьми. Для совместного противостояния новым угрозам и вызовам Беларусь и Египет будут организовывать консультации, обмениваться информацией и опытом, подготавливать кадры, проводить совместные тренировки, развивать взаимодействие в других сферах. Лукашенко прибыл в Египет 15 января с двухдневным визитом, после чего отправится в Судан.