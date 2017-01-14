МИНСК, 15 янв – Sputnik. Беларусь и Египет договорились продвигать внешнеторговые интересы друг друга в экономических объединениях стран, членами которых являются, такие намерения закреплены в совместной декларации, которую в воскресенье в Каире подписали президенты двух стран по итогам переговоров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье отправился с официальным визитом в Египет, откуда затем направится в Судан. В Египте белорусский лидер провел переговоры с президентом этой страны Абделем Фаттахом аль-Сиси.

Учитывая общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений, стороны приняли решение об углублении взаимовыгодного сотрудничества. В частности, страны согласились совместно работать над заключением Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Египтом с другой стороны, сообщает БелТА .

"Стороны будут оказывать возможную поддержку в продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях стран, членами которых являются Беларусь и Египет", – говорится в декларации.

Главы государств сошлись во мнении, что экономическое сотрудничество представляет собой движущую силу белорусско-египетских отношений. Поэтому стороны готовы при соблюдении рыночных правил расширять торговлю конкурентоспособными товарами, совместно упрощать условия взаимной торговли, способствуя сбалансированному росту ее объема.

Кроме того, Египет положительно рассмотрел стремление Беларуси получить статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.