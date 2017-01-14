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Лукашенко пригласил президента Египта в Минск
15.01.2017 17:01 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 января. "Мы придаем огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Арабской Республикой Египет. Об этом свидетельствует и то, что визит представительной белорусской делегации в Каир проходит в канун 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами", — заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.
По сообщению пресс-службы белорусского руководителя, стороны провели "плодотворные переговоры и договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны и налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта". "Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и готова оказать содействие в решении данного вопроса. Мы намерены также расширять контакты в гуманитарной области, включая науку, образование, здравоохранение, культуру, туризм и спорт", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что в Беларуси высоко оценивают политический курс Египта, направленный на обеспечение безопасности в регионе и укрепление позиций страны на международной арене. "Мы с президентом подтвердили близость наших позиций по главным вопросам международной повестки дня. Беларусь и далее намерена укреплять взаимодействие с Египтом в этом направлении. Особенно с учетом той важной роли, которую играет ваша страна как член Совета безопасности ООН", — заявил официальный белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь всегда будет поддерживать Египет на международных площадках: "Вы никогда не будете сомневаться и сожалеть о том, что имеете добрые отношения с центральноевропейским государством, имя которому Беларусь". Он отметил, что все подписанные в Каире документы нацелены на укрепление отношений между странами и сыграют важную роль в развитии договорной базы двусторонних отношений. "Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной и древней страны, вашего трудолюбивого народа", — сказал белорусский руководитель.
В Каир он прибыл 15 января с двухдневным визитом, после чего отправится в Судан.
БелаПАН.
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Минск, 15 января. "Мы придаем огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Арабской Республикой Египет. Об этом свидетельствует и то, что...
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