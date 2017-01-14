МИНСК, 15 янв – Sputnik. Официальные переговоры президентов Беларуси и Египта Александра Лукашенко и Абдель Фаттаха аль-Сиси в узком составе прошли в воскресенье в Каире во дворце "Аль-Иттихадия", сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Переговорам предшествовала церемония официальной встречи Абдель Фаттахом аль-Сиси белорусского президента.

"После исполнения гимнов двух стран и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров. Сначала встреча состоялась в формате "один на один", а затем в расширенном составе", — отметили в пресс-службе.

Укреплять торговлю

На встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси Лукашенко заявил, что Беларусь придает огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Египтом. "Мы придаем огромное значение развитию взаимовыгодных партнерских отношений с Арабской Республикой Египет. Об этом свидетельствует и то, что визит представительной белорусской делегации в Каир проходит в канун 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами", – сказал Лукашенко.



© Sputnik/ Алексей Покровский Лукашенко в Каире: Беларусь и Египет будут вместе торговать на рынках

Лидеры двух стран провели плодотворные переговоры и договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны и налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта.

Сотрудничать на площадке ЕАЭС

Лукашенко отметил, что Беларусь придаёт большое значение сотрудничеству с Египтом е только в двустороннем формате, но и рамках тех интеграционных объединений, членом которых является.

"Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и готова оказать содействие в решении данного вопроса. Мы намерены также расширять контакты в гуманитарной области, включая науку, образование, здравоохранение, культуру, туризм и спорт", – сказал президент Беларуси.

Поддержка на политической арене

Глава государства также подчеркнул, что в Беларуси высоко оценивают политический курс Египта, направленный на обеспечение безопасности в регионе и укрепление позиций страны на международной арене. "Мы с Президентом (Египта – Sputnik) подтвердили близость наших позиций по главным вопросам международной повестки дня. Беларусь и далее намерена укреплять взаимодействие с Египтом в этом направлении. Особенно с учетом той важной роли, которую играет ваша страна как член Совета Безопасности ООН", — заявил Лукашенко.

Президент сказал, что Беларусь всегда будет поддерживать Египет на международных площадках. "Вы никогда не будете сомневаться и сожалеть о том, что имеете добрые отношения с центральноевропейским государством, имя которому Беларусь", — подчеркнул Глава государства.

Из Египта в Минск – с ответным визитом

Лукашенко также обратил внимание, что все подписанные сегодня документы нацелены на укрепление отношений между странами. Они сыграют важную роль в развитии договорной базы двусторонних отношений. "Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной и древней страны, вашего трудолюбивого народа", – заключил белорусский лидер.

Что подписали

По итогам официальных переговоров в Каире Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

В частности, Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений.

Стороны приняли решение об углублении взаимовыгодного сотрудничества. Беларусь и Египет согласились совместно работать над заключением Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Египтом с другой стороны.

"Стороны будут оказывать возможную поддержку в продвижении внешнеторговых интересов друг друга в экономических объединениях стран, членами которых являются Беларусь и Египет", – говорится в декларации.

Главы государств сошлись во мнении, что экономическое сотрудничество представляет собой движущую силу белорусско-египетских отношений. Поэтому стороны готовы при соблюдении рыночных правил расширять торговлю конкурентоспособными товарами, совместно упрощать условия взаимной торговли, способствуя сбалансированному росту ее объема. Кроме того, Египет положительно рассмотрел стремление Беларуси получить статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

Сотрудничество в сфере безопасности

В совместной декларации также говорится, что Беларусь и Египет будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Главы государств отметили, что терроризм и экстремизм по-прежнему представляют серьезную угрозу региональной и мировой безопасности и стабильности. Стороны подтвердили необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и террористическими организациями, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной миграцией и торговлей людьми.

Для совместного противостояния новым угрозам и вызовам Беларусь и Египет будут организовывать консультации, обмениваться информацией и опытом, подготавливать кадры, проводить совместные тренировки, развивать взаимодействие в других сферах.