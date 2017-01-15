МИНСК, 16 янв — Sputnik. Минск в понедельник примет первое в текущем году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.



© Sputnik Геннадий Дубовой МИД: Минск остается основной площадкой переговоров по Донбассу

В минувшем году переговорщики так и не смогли решить большинство основных вопросов, которые в белорусской столице и на других площадках обсуждают уже не первый год. Среди самых проблемных из них — полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Стрельба по-прежнему слышна

Несмотря на многочисленные призывы и договоренности, сторонам конфликта так и не удалось добиться главной цели минских переговоров — полного прекращения боевых действия. После очередного призыва ОБСЕ прекратить огонь к Новому году интенсивность стрельбы, как это бывало и ранее, стихла, но не надолго.

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил журналистам, что за минувшую неделю один человек получил ранения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. По словам Басурина, украинские силовики осуществляют целеуказание и корректировку огня артиллерии при помощи беспилотных летательных аппаратов. В конце прошлой недели украинские силовики ночью обстреляли город Дебальцево, были повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов.

В свою очередь украинские военные сообщили, что за минувшие сутки ополченцы в Донбассе 60 раз открывали огонь по их позициям. Есть раненые.

Обмен пленными

Ни одна из сторон вооруженного конфликта не высказывается открыто против обмена пленными по принципу "всех на всех", но тем не менее ожидавшегося до Нового года обмена так и не произошло. По словам представителей обеих сторон, проблема состоит в согласовании списков пленных. Разночтения относительно списков есть и у различных представителей Киева.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев.

Она предлагает провести обмен в три этапа: на первом — обменять всех подтвержденных сторонами пленных (по ее мнению, это 42 украинских силовика, 256 ополченцев, а также 44 украинца, находящихся в заключении в Крыму, и 102 гражданина РФ, задержанных на Украине), на втором этапе — провести розыск тех, кто был в списках, но местонахождение которых не было установлено, а на третьем этапе все те, кого не удастся найти, должны быть объявлены мертвыми или пропавшими без вести, и необходимо начать работу по розыску их захоронения, эксгумации, идентификации и перезахоронению.

Переговоры продолжатся

Несмотря на относительно скромные успехи, переговорщики полны решимости продолжить свою работу в 2017 году.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик во время своей последней встречи с прессой высказал мнение, что тот факт, что значительное число обязательств в рамках минских соглашений не было выполнено в 2016 году, "не должно останавливать нас на пути продолжения переговоров в новом году с новыми силами и энтузиазмом".

В свою очередь представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа сформировала план работы на 2017 год. "Мы надеемся, что реализация этого плана повысит результативность нашей работы", — заявил он.