МИНСК, 16 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе официального визита в Египет обсудил в воскресенье с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© flickr.com/ Jack Versloot Лукашенко в Египте: итоги переговоров 15 января

Белорусский президент выразил надежду, что Седки Собхи сможет посетить Беларусь и оценить, как в стране развивается военно-промышленная сфера.

"Мы вам покажем наши возможности. Если вам те технологии, которые у нас есть, приемлемы, будем вместе работать. Думаю, мы найдем много тем для сотрудничества", — добавил президент.

В свою очередь министр обороны и военной промышленности Египта отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. "Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах", — сказал он.



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Планируется, что в понедельник Лукашенко примет участие в церемонии открытия белорусско-египетского делового форума, который пройдет 16 января в Каире.

На понедельник также запланированы встречи главы государства с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и председателем Палаты представителей Египта Али Абдель Алем.

Ожидается, что после официальных мероприятий в Каире президент Беларуси направится с визитом в Судан, где проведет переговоры с президентом страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

На встречах будут обсуждаться перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, конкретные шаги по их расширению. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.