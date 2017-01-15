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Лукашенко провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта
16.01.2017 08:41 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 16 января. В ходе визита в Египет Александр Лукашенко обсудил 15 января с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере.
"Я уже говорил в присутствии вашего президента, что у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы предоставить вам посильную помощь и поддержку, если вы будете в этом заинтересованы", – приводит слова Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства.
Белорусский руководитель рассчитывает, что Седки Собхи сможет посетить Беларусь и оценить, как в стране развивается военно-промышленная сфера. "Мы вам покажем наши возможности. Если вам те технологии, которые у нас есть, приемлемы, будем вместе работать. Думаю, мы найдем много тем для сотрудничества", – отметил Лукашенко.
В свою очередь министр обороны и военной промышленности Египта отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. "Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах", – сказал он.
Лукашенко прибыл в Египет 15 января с двухдневным визитом, после чего отправится в Судан.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 16 января. В ходе визита в Египет Александр Лукашенко обсудил 15 января с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие...
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