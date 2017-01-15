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Первые в 2017 году переговоры по Украине стартовали в Минске
16.01.2017 11:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Участники рабочей подгруппы по вопросам безопасности на Донбассе, а также политической подгруппы начали свою работу в белорусской столице, заседание самой
По информации МИД Беларуси, проходят заседания трех из четырех подгрупп контактной группы, кроме экономической.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. На последнем заседании в 2016 году стороны договорились о полном прекращении огня с 24-го декабря, но это условие так и не было выполнено — продолжаются перестрелки.
Как ожидается основной темой первых переговоров в новом году станут нарушение перемирия на Донбассе и создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. Кроме того, по мнению экспертов, дипломаты должны обозначить пакет вопросов, в том числе политических, решением которых займутся в этом году.
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Три из четырех подгрупп по Украине начали работу в Минске, сообщил МИД Беларуси в своем аккаунте в Твиттере.
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