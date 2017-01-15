МИНСК, 16 янв — Sputnik. Участники рабочей подгруппы по вопросам безопасности на Донбассе, а также политической подгруппы начали свою работу в белорусской столице, заседание самой трехсторонней контактной группы запланировано на 12.30.

По информации МИД Беларуси, проходят заседания трех из четырех подгрупп контактной группы, кроме экономической.

В #Минске проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности,полит,гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по #Украине pic.twitter.com/2BlQ55Ues9 — МИД Беларуси (@BelarusMID) 16 января 2017 г.

​Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. На последнем заседании в 2016 году стороны договорились о полном прекращении огня с 24-го декабря, но это условие так и не было выполнено — продолжаются перестрелки.

Как ожидается основной темой первых переговоров в новом году станут нарушение перемирия на Донбассе и создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. Кроме того, по мнению экспертов, дипломаты должны обозначить пакет вопросов, в том числе политических, решением которых займутся в этом году.