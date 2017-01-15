﻿ Первые в 2017 году переговоры по Украине стартовали в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Первые в 2017 году переговоры по Украине стартовали в Минске

16.01.2017 11:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Участники рабочей подгруппы  по вопросам безопасности на Донбассе, а также политической подгруппы начали свою работу в белорусской столице, заседание самой трехсторонней контактной группы запланировано на 12.30.

По информации МИД Беларуси, проходят заседания трех из четырех подгрупп контактной группы, кроме экономической.

​Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. На последнем заседании в 2016 году стороны договорились о полном прекращении огня с 24-го декабря, но это условие так и не было выполнено — продолжаются перестрелки.

Как ожидается основной темой первых переговоров в новом году станут нарушение перемирия на Донбассе и создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. Кроме того, по мнению экспертов, дипломаты должны обозначить пакет вопросов, в том числе политических, решением которых займутся в этом году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три из четырех подгрупп по Украине начали работу в Минске, сообщил МИД Беларуси в своем аккаунте в Твиттере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь готова помогать Египту в военно-промышленной сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика