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Кремль: информация о встрече Трампа и Путина в Исландии недостоверна
16.01.2017 12:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сообщения СМИ о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампа в Исландии не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
© REUTERS Lucas Jackson
Ранее газета Sunday Times сообщила, что первый визит Трампа в качестве хозяина Белого дома состоится в Исландию, где он кроме прочего проведет встречу с Путиным. Об этом переходная команда нового президента США якобы уже сообщила британским чиновникам.
"Все сообщения о каких-либо предварительных договоренностях относительно встречи (Путина и Трампа) не соответствуют действительности", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.
Он подчеркнул, что Путин и Трамп пока не обсуждали тему будущей встречи. "Каких-либо договоренностей, наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется, потому что президент и господин Трамп пока это никак не обсуждали, и каких-либо договоренностей на этот счет нет", — подчеркнул Песков.
Информацию о предстоящей встрече опровергли и в штабе Трампа. Его пресс-секретарь Шон Спенсер заявил, что сообщение издания 100-процентная фальшивка.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Сообщения СМИ о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампа в Исландии...
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