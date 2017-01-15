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Лукашенко: Белорусская промышленность может быть конкурентоспособной на египетском рынке

16.01.2017 13:04 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Александр Лукашенко уверен, что белорусская промышленность сможет быть конкурентоспособной на египетском рынке. Об этом он заявил в Каире 16 января в ходе встречи с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

По словам Лукашенко, Беларусь обладает большим промышленным и научным потенциалом. "Это досталось нам в том числе от той великой страны, Советского Союза, в которой мы жили. Тогда Беларусь была самым высокотехнологичным центром Советского Союза. Здесь были сосредоточены все финишные производства той продукции, которую мы поставляли на экспорт. И под эту экономическую базу была подведена основательная наука", — сказал он. Глава государства отметил, что Беларусь все это сохранила и вывела на "более высокий, современный уровень".

"Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке", — подчеркнул он и добавил, что для Египта сотрудничество с Беларусью будет "значительно дешевле", чем по этим же направлениям с другими государствами, в частности со странами Запада.

По мнению главы государства, в основу белорусско-египетского сотрудничества, прежде всего, должны лечь вопросы экономики и обороны. Говоря об итогах проведенных 15 января встреч с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси и министром обороны и военной промышленности Седки Собхи, Лукашенко отметил, что в скором времени должен быть сформирован план действий на ближайшую и среднесрочную перспективу, который будет отражать суть двусторонних отношений.

"Естественно, в основу этого плана должны лечь вопросы экономики и обороны. Было бы очень хорошо, если бы в этой дорожной карте были конкретизированы отдельные проекты", — сказал глава государства. 

Лукашенко прибыл в Египет 15 января с двухдневным визитом, после чего отправится в Судан.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Александр Лукашенко уверен, что белорусская промышленность сможет быть конкурентоспособной на египетском рынке. Об этом он заявил в Каире 16 января...

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