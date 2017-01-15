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Беларусь и Гонконг договорились об отмене виз

16.01.2017 13:45 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Беларусь и Гонконг договорились о взаимной отмене виз. Как сообщает посольство Беларуси в Китае, соответствующая договоренность была достигнута 16 января на встрече правительственной делегации Беларуси во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским с главой Администрации специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином.

Данная договоренность вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси и в КНР.

По мнению специалистов, отмена виз между Беларусью и Гонконгом позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма, отмечается в сообщении.

"Необходимо заметить, что туризм является одной из основных составляющих данного визита, — подчеркивается в сообщении. — С целью активизации сотрудничества в этой области в составе белорусской делегации — заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной и представители туристического бизнеса Республики Беларусь".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Беларусь и Гонконг договорились о взаимной отмене виз. Как сообщает посольство Беларуси в Китае, соответствующая договоренность была достигнута 16...

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