МИНСК, 16 янв – Sputnik. Работа подгруппы по гуманитарным вопросам по Донбассу в столице Беларуси была фактически сорвана, заявила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.



© Sputnik Валерий Мельников Дело возбуждено в Украине в отношении белоруса, воевавшего за ЛНР

"Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно недипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко (представитель Киева в подгруппе – Sputnik) в сущности заводит вопросы обмена пленными в глухой угол. Более того, уйдя по-английски, украинский представитель фактически сорвала заседание гуманитарной подгруппы", – написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, Пушилин назвал поведение представителя Киева некорректным.

"В отсутствие Виктора Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе – Sputnik) отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. Представители ЛНР и ДНР зафиксировали тот факт, что вести обсуждение вопросов обмена пленными без присутствия на встречах Виктора Медведчука не имеет смысла", – добавила Талакина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.