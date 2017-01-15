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Представительница Украины сорвала переговоры по Донбассу в Минске
16.01.2017 18:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Работа подгруппы по гуманитарным вопросам по Донбассу в столице Беларуси была фактически сорвана, заявила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.
© Sputnik Валерий Мельников
"Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно недипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко (представитель Киева в подгруппе – Sputnik) в сущности заводит вопросы обмена пленными в глухой угол. Более того, уйдя по-английски, украинский представитель фактически сорвала заседание гуманитарной подгруппы", – написала Талакина на своей
По ее словам, Пушилин назвал поведение представителя Киева некорректным.
"В отсутствие Виктора Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе – Sputnik) отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. Представители ЛНР и ДНР зафиксировали тот факт, что вести обсуждение вопросов обмена пленными без присутствия на встречах Виктора Медведчука не имеет смысла", – добавила Талакина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В ДНР заявили о срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске.
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