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Лукашенко прибыл в Судан, президента встречал почетный караул
16.01.2017 19:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Судан, самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Хартума, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
У трапа Лукашенко встретил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, а также почетный караул, были исполнены гимны двух стран.
"Планируется, что 17 января в Хартуме Лукашенко проведет официальные переговоры с аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что особое внимание главы государств уделят вопросам экономического сотрудничества.
Ожидается, что Лукашенко в Хартуме встретится с вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером, в столице Судана во время визита главы государства пройдет белорусско-суданский деловой форум.
В свою очередь в пресс-службе президента Судана заявили, что визит Лукашенко в это страну будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами и откроет "новые горизонты для совместного сотрудничества".
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В пресс-службе президента Судана заявили, что визит Лукашенко в это страну будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами и откроет "новые...
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