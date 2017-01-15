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Лукашенко прибыл в Судан, президента встречал почетный караул

16.01.2017 19:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Судан, самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Хартума, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко прибыл в Судан, президента встречал почетный караул
© Фото: пресс-служба президента РБ
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У трапа Лукашенко встретил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, а также почетный караул, были исполнены гимны двух стран. 

"Планируется, что 17 января в Хартуме Лукашенко проведет официальные переговоры с аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что особое внимание главы государств уделят вопросам экономического сотрудничества.

Ожидается, что Лукашенко в Хартуме встретится с вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером, в столице Судана во время визита главы государства пройдет белорусско-суданский деловой форум.

В свою очередь в пресс-службе президента Судана заявили, что визит Лукашенко в это страну будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами и откроет "новые горизонты для совместного сотрудничества".

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе президента Судана заявили, что визит Лукашенко в это страну будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами и откроет "новые...

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