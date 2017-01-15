МИНСК, 16 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Судан, самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Хартума, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

У трапа Лукашенко встретил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, а также почетный караул, были исполнены гимны двух стран.

"Планируется, что 17 января в Хартуме Лукашенко проведет официальные переговоры с аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что особое внимание главы государств уделят вопросам экономического сотрудничества.

Ожидается, что Лукашенко в Хартуме встретится с вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером, в столице Судана во время визита главы государства пройдет белорусско-суданский деловой форум.

В свою очередь в пресс-службе президента Судана заявили, что визит Лукашенко в это страну будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами и откроет "новые горизонты для совместного сотрудничества".