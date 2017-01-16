Официальный лидер Беларуси направился в «африканское турне»: два дня продолжался его официальный визит в Египет, сегодня Александр Лукашенко — уже в Судане.

В чем будем сотрудничать?

1. Торговля. Во время переговоров главы государств договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта и налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта.

2. Содействие в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. «Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и готова оказать содействие в решении данного вопроса», — сказал Лукашенко.

3. Контакты в гуманитарной сфере. «Мы намерены также расширять контакты в гуманитарной области, включая науку, образование, здравоохранение, культуру, туризм и спорт», — добавил глава Беларуси.

4. «Дорожная карта по разным направлениям» . В ближайшее время члены межправительственной белорусско-египетской комиссии встретятся в Минске и «разработают дорожную карту развития сотрудничества между странами по самым различным направлениям».

5. Производство военной техники и военное сотрудничество. Министр обороны и военной промышленности Египта отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. «Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах», — добавил он. Документ о взаимопонимании был подписан по итогу визита Лукашенко.

В совместной декларации также говорится, что Беларусь и Египет будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Стороны отметили, что терроризм и экстремизм по-прежнему представляют серьезную угрозу региональной и мировой безопасности и стабильности.

А еще обещают сотрудничество в охране и рационального использования водных ресурсов, по выдаче и взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, в сфере физической культуры и спорта. Документы об этом были также подписаны по итогам встречи, всего более десяти, сооб щает пресс-служба президента Беларуси.

Комплименты и никакой конкретики

Египетскому народу, считает Александр Лукашенко, повезло с лидером. «В Египте настоящий, мужественный человек стал президентом. И нужно сделать все для того, чтобы реализовать его формулу, сохранить и защитить египетский народ. В реализации этой цели вы можете рассчитывать на Беларусь, мы будем всегда рядом с вами», — обратил внимание белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь готова подставить плечо в том числе на международной арене.

И, конечно же, Александр Лукашенко позитивно оценил прошедшие переговоры.

«Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу Президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной и древней страны, вашего трудолюбивого народа», — заключил глава Беларуси.

Лукашенко выказал уверенность, что белорусская промышленность сможет быть конкурентоспособной на египетском рынке. «Это досталось нам в том числе от той великой страны, Советского Союза, в которой мы жили», — сказал он. Официальный лидер Беларуси отметил, что Беларусь все это сохранила и вывела на «более высокий, современный уровень».

«Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке», — подчеркнул он и добавил, что для Египта сотрудничество с Беларусью будет «значительно дешевле», чем со странами Запада.

Говоря об итогах проведенных 15 января встреч с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси и министром обороны и военной промышленности Седки Собхи, Лукашенко отметил, что в скором времени должен быть сформирован план действий на ближайшую и среднесрочную перспективу, который будет отражать суть двусторонних отношений.

«Естественно, в основу этого плана должны лечь вопросы экономики и обороны», — сказал глава государства.

Визит в Египет белорусского официального лидера закончен. Пока нет информации, которая бы указала на его успешность. Сегодня вечером Лукашенко уже прилетел в Судан.

Фото пресс-службы президента