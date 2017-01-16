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МИД Испании планирует направить дипломата для работы в Беларуси
16.01.2017 20:49 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 16 января. В ближайшее время в планах МИД Испании направить дипломата для работы в Беларуси, сообщил госсекретарь министерства Игнасио Ибанис 16 января на встрече с белорусским послом во Франции и Испании по совместительству Павлом Латушко.
По сообщению посольства, Ибанис подчеркнул важность открытия посольства Беларуси в Испании в конце 2016 года, что будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества.
Главное внимание на встрече было уделено подготовке консультаций на уровне глав министерств иностранных дел Беларуси и Испании. В ходе консультаций планируется обсудить вопросы развития политического, торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества в гуманитарной сфере.
Обсуждены также вопросы организации павильона Беларуси на выставке Transfiere, которая состоится 15—16 февраля в Малаге. Планируется, что в рамках выставки пройдут переговоры между представителями Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства хозяйства и конкурентоспособности Испании о развитии сотрудничества в научно-технической сфере.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы налаживания сотрудничества между Беларусью и Испанией в туристической сфере, организации переговоров между Министерством спорта и туризма Беларуси и Государственным секретариатом по вопросам туризма Испании, подписания соответствующего двустороннего соглашения. Планируется, что 17—18 января представитель Министерства спорта и туризма Беларуси примет участие в одной из самых крупных выставок в сфере туризма Fitur, которая ежегодно проходит в Мадриде.
БелаПАН.
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Минск, 16 января. В ближайшее время в планах МИД Испании направить дипломата для работы в Беларуси, сообщил госсекретарь министерства Игнасио Ибанис 16 января на...
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