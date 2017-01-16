﻿ Лидер "Альтернативы" Олег Корбан оштрафован на 35 базовых величин за участие в акции против преподавателя БГУИР — автора Регнума. 21.by
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Лидер "Альтернативы" Олег Корбан оштрафован на 35 базовых величин за участие в акции против преподавателя БГУИР — автора Регнума

16.01.2017 20:32 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Суд Советского района Минска оштрафовал лидера общественного объединения "Альтернатива" (зарегистрировано в Латвии) Олега Корбана на 35 базовых величин (805 рублей) за участие в несанкционированной акции у здания БГУИР 9 декабря 2016 года. Решение вынесла судья Наталья Драчева.

В тот день 10 членов "Альтернативы" пришли к главному корпусу университета информатики и радиоэлектроники с растяжкой "Преподаватель Павловец — предатель!", чтобы выразить свое отношение к автору статей на сайте информагентства Регнум Юрию Павловцу. Дружинники университета, а также несколько неизвестных в штатском помешали проведению акции. Спустя месяц Корбану была вручена копия административного протокола, составленного по статье 23.34 КоАП, и повестка в суд.

Обжаловать постановление суда Корбан не собирается. "Лишняя трата денег и времени, у них уже все решено", — приводит его слова пресс-служба "Альтернативы".

Авторы Регнума и других российских сайтов Юрий Павловец, Юрий Алимкин и Сергей Шиптенко заключены под стражу. Они обвиняются в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности (ч. 3 ст. 130 УК).
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Суд Советского района Минска оштрафовал лидера общественного объединения "Альтернатива" (зарегистрировано в Латвии) Олега Корбана на 35...

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