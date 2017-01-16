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Лукашенко направился из Египта в Судан
16.01.2017 18:18 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 16 января. Александр Лукашенко направился из Египта в Судан, сообщила вечером 16 января пресс-служба белорусского руководителя.
У трапа самолета его провожал египетский президент Абдель Фаттах аль-Сиси.
В понедельник Лукашенко принял участие в открытии белорусско-египетского делового форума в Каире, а также встретился с высшими руководителями страны. На переговорах с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом Лукашенко рассказал о промышленном и научном потенциале Беларуси, "который удалось не просто сохранить, но и приумножить, вывести на более высокий уровень". "Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке. Но, как я говорил уже президенту, это будет для вас значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего со странами Запада", — сказал он.
На переговорах была достигнута договоренность, что египетская сторона направит в Беларусь рабочую группу для изучения возможностей сотрудничества в области деревообработки, сельском хозяйстве и очистке сточных вод.
В этот же день Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Алемом. Обсуждены перспективы развития взаимодействия между парламентами двух стран.
БелаПАН.
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Минск, 16 января. Александр Лукашенко направился из Египта в Судан, сообщила вечером 16 января пресс-служба белорусского руководителя. У трапа самолета его...
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