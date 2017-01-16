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Купчина: Беларусь последовательно поддерживает процесс обеспечения вступления в силу и универсализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

16.01.2017 18:07 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель страны при международных организациях в Вене Елена Купчина 16 января вручила верительные грамоты генеральному директору ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонгу и исполнительному секретарю подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассине Зербо.

В ходе встречи с гендиректором ЮНИДО обсуждены вопросы реализации проектов технического сотрудничества организации в Беларуси, а также перспективы дальнейшего взаимодействия по проблематике стран со средним уровнем дохода, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече с исполнительным секретарем ПК ОДВЗЯИ Купчина отметила "последовательную поддержку Беларусью процесса обеспечения вступления в силу и универсализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". Постпред "подчеркнула важность сохранения и укрепления международного режима ядерного нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия, а также создания условий для конкретных шагов по ядерному разоружению".

10 января Купчина, ранее занимавшая должность заместителя министра иностранных дел Беларуси, вручила копии верительных грамот представителю МИД Австрии, 12 января — верительные грамоты генеральному директору отделения ООН в Вене.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель страны при международных организациях в Вене Елена Купчина 16 января вручила верительные...

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