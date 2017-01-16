МИНСК, 17 янв — Sputnik. Продолжается официальный визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в Судан: в президентском графике на вторник запланированы переговоры с Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Лукашенко прибыл в Судан, президента встречал почетный караул

"Стороны обсудят перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определят конкретные шаги по их расширению", — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Как ожидается, особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, в частности, планируется заключение договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Ожидаются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум, в рамках которого Судан презентует свои инвестиционные возможности и перспективы промышленной кооперации с белорусскими компаниями. Речь пойдет и о сотрудничестве в нефтяной сфере Судана, аграрном секторе. Кроме того, будут рассмотрены возможности работы в Беларуси для суданских компаний. По итогам бизнес-форума ожидается подписание ряда документов между представителями белорусских предприятий и суданских компаний.

В этот же день официальный визит главы белорусского государства будет завершен, и Александр Лукашенко вернется в Беларусь.