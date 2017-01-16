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МВД: Европа выделит Беларуси 7 млн евро на миграционные центры, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут

17.01.2017 09:30 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 января. Европейская комиссия приняла решение о выделении Беларуси семи миллионов евро для реализации в стране проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов".

Как сообщает Министерство внутренних дел, финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Европейской комиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

Международная техническая помощь под реализацию указанного проекта будет предоставлена Европейским союзом через представительство МОМ в Минске. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство УВКБ ООН в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.

Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. При этом речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут, подчеркнули в МВД.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК.

Сформирована рабочая группа для организации работы по проекту. В нее вошли эксперты из МВД, ГПК и представительства МОМ в Беларуси.

Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 января. Европейская комиссия приняла решение о выделении Беларуси семи миллионов евро для реализации в стране проекта международной технической помощи...

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