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Ярка і незабыўна
17.01.2017 — Новости Политики | Голас часу (Малорита)
У дзень Божага нараджэння ў гарадскім Доме культуры традыцыйна адбылася вялікая святочная праграма “Не забыць пра Раство” (сцэнарый Вольгі Краско).
Опубликовано ГЧ № 5 от 18.01.17 г.
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У дзень Божага нараджэння ў гарадскім Доме культуры традыцыйна адбылася вялікая святочная праграма “Не забыць пра Раство” (сцэнарый Вольгі Краско). На працягу...
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