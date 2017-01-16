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Ярка і незабыўна

17.01.2017 — Новости Политики | Голас часу (Малорита)  
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Ярка і незабыўнаУ дзень Божага нараджэння ў гарадскім Доме культуры традыцыйна адбылася вялікая святочная праграма “Не забыць пра Раство” (сцэнарый Вольгі Краско).
На працягу больш чым 2 гадзін немаўля Ісуса Хрыста ў вершах, танцах, песнях, інсцэніроўках услаўлялі вучні Нядзельнай школы і святочны хор Мікалаеўскай царквы райцэнтра (рэгент Валянціна Паляціла), вакальныя студыі “Cool Kids” (ГДК, кіраўнік Вікторыя Ляўчук), аматарскі дзіцячы тэатральны калектыў “Вясёлка” (кіраўнік Вольга Краско) і харэаграфічны калектыў “Задорны абцасік” (кіраўнік Ірына Кавалеўская) Маларыцкай дзіцячай школы мастацтваў, а таксама Святлана Пятручык, Ала Кавалевіч, Ганна Кірыковіч, Вікторыя Ляўчук… Мерапрыемства стала яркай і незабыўнай па­дзеяй для вернікаў Маларыты і раёна.
Мікалай НАВУМЧЫК.
На здымку: у час свята.

Опубликовано ГЧ № 5 от 18.01.17 г.

 
 
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У дзень Божага нараджэння ў гарадскім Доме культуры традыцыйна адбылася вялікая святочная праграма “Не забыць пра Раство” (сцэнарый Вольгі Краско). На працягу...

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